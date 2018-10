Dellach/Drau Einer der größten Campingplätze in Kärnten investiert

Facebook

Spatenstich beim Campingplatz Waldbad © KK/GEMEINDE/PIRKER

Eine umfangreiche Sanierung erfährt der Campingplatz Waldbad in Dellach/Drau. 740.000 Euro werden in die Modernisierung der Infrastruktur gesteckt. „Der Campingplatz in Dellach ist nicht nur der größte Rast-und Übernachtungsplatz im Tal, sondern liegt auch optimal an Kärntens mehrfach ausgezeichnetem Leitprodukt, dem Drauradweg“, sagte Kärntens Tourismusreferent Ulrich Zafoschnig anlässlich des Spatenstichs am Dienstag. „Der Campingplatz Waldbach wird damit als Rast- und Übernachtungsplatz noch attraktiver, wovon letztlich die ganze Region profitieren wird.“