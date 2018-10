Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Reise startete heute, Dienstag, bei der Gamskogelhütte © KK/Tourismusverband Katschberg

"Wenn wir es bis in das Finale von „9 Plätze, 9 Schätze“ schaffen, dann fahr ich mit der Pferdekutsche auf dem Küniglberg in Wien vor“, verkündete Kutscher Andreas Neuschitzer lautstark. Tatsächlich haben die Katschberger die Kärntner Publikumswahl für sich entschieden und sind in der Hauptabendshow in ORF 2 am 26. Oktober dabei, wenn der schönste Platz in Österreich gekürt wird.

Die über 300 Kilometer lange Kutschenfahrt hat gestern begonnen. Mit genauem Fahrplan versteht sich, damit die Fahrgäste auch pünktlich am Nationalfeiertag von Generaldirektor Alexander Wrabetz und einem Seitenblicke-Team empfangen werden können. Tourismusverband und die Gemeinden St. Michael und Rennweg lassen sich diesen extravaganten Aufmarsch am Küniglberg rund 15.000 Euro kosten. In zehn Tagen fährt die Kutsche auf dem Küniglberg vor Foto © Grafik, Kleine Zeitung, Tourismusverband Katschberg

Neuschitzer: „Mit dem Pferdegespann quer durch Österreich zu fahren, war schon immer mein Traum.“ Der passionierte Sänger und Musikant hat gleich ein passendes Lied mit Langzeitfreund Erich Üblein für dieses Vorhaben einstudiert. „Auf nach Wien“ wurde auf CD gepresst und vor der Abfahrt unter die Leute gebracht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.