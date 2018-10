Facebook

Es konnte alles in der Praxis ausgetestet werden © KK/BBOK, Wagner, Wunderle, Kemperle

Experten standen bei der Berufsorientierungsmesse "Lern was G´scheits!" den Jugendlichen aus dem Bezirk Hermagor Rede und Antwort. Veranstaltet wurde diese Messe von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK), in Kooperation mit dem Verein Zukunft Handwerk Industrie Gailtal (ZHIG). Heuer gab es erstmals einen Elternblock am Nachmittag. Eltern und Kinder konnten dabei die einzelnen handwerklichen Stationen gemeinsam testen. Höhepunkt war die gemeinsame Brunnen-Baustelle. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Chor der Neuen Mittelschule (NMS) Kötschach-Mauthen. Die Begegnungszone bot den 13- und 14-Jährigen einen Ort für gegenseitigen Austausch. In Beratungsgesprächen konnten die Jugendlichen mehr über ihre Stärken, Interessen und Fähigkeiten herausfinden. Die aufbereiteten Informationen werden in den Unterricht in Form von Nachbereitungsstunden mit einfließen. Die Schüler der NMS Lesachtal, NMS Kötschach-Mauthen und NMS Hermagor nahmen an der neunten Berufsorientierungsmesse teil.