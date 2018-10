Von Konzert in Oberdrauburg, über Lesung in Sachsenburg, Vernissage in Hermagor, Gesundheitstage in Spittal und Kirchtag in Tröpolach reicht das Programm an diesem Wochenende.

Ossi Huber & Band spielen in Oberdrauburg © KK/Veranstalter/Weichselbraun

"Gschichtnerzähler"

Unter dem Titel "Gschichtenerzähler" treten am Samstag, den 20. Oktober, um 20 Uhr, "Ossi Huber & Band" im Gasthaus Brandstätter in Zwickenberg in der Gemeinde Oberdrauburg auf. Bekannt sind die Musiker für ihre Hits wie "Nur 5 Minuten", "Amerika" und viele mehr. Der Reinerlös kommt dem Dorfservice Oberdrauburg zugute. Karten sind um 15 Euro pro Stück im Gasthaus Brandstätter, im Gemeindeamt und der Raiba Oberdrauburg, in der Raiba Oberdrautal/Weißensee sowie telefonisch unter 0650-888 12 71 erhältlich. Weitere Infos unter www.mch-zwickenberg.at

"Med ana schwoazzn dintn"

Anlässlich sechs Jahre Galerie im Drauknie liest Wilfried Kuß am Freitag, den 19. Oktober, um 19 Uhr, unter dem Titel "med ana schwoazzn dintn" Dialektgedichte von H. C. Artmann. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Nikita Mataln (Gesang) und Alexander Vogt am Klavier.

Tag der Familienforschung

Zu einem Tag der Familienforschung wird am Samstag, den 20. Oktober, um 14 Uhr, in das Kulturhaus in Rangersdorf geladen. Unter dem Titel "Vom Vulgarnamen zum Familiennamen" begeben sich Wilhelm Wadl und Joachim Eichert auf einen besitz- und familiengeschichtlichen Streifzug unter Berücksichtigung der Mölltaler Gegebenheiten. Anschließend besteht die Möglichkeit für persönliche Fragestellungen.

"Wenn ich nur bald fort könnte, von diesen verfluchten Bergen..."

Eine Ausstellung mit Werken über Augenblicke des Ersten Weltkrieges im Dreiländereck Kärnten, Slowenien und Italien von und mit Bernhard Gitschtaler kann man am Freitag, den 19. Oktober, um 13 Uhr, in der HLW in Hermagor sehen. Sie trägt den Titel "Wenn ich nur bald fort könnte, von diesen verfluchten Bergen ..." und kann nach Voranmeldung im Sekretariat der HLW (Tel. (04282) 31 58 während der Unterrichtszeiten besucht werden.

Gesundheitstage on Tour

Die Gesundheitstage machen am Samstag, den 20. Oktober, von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Halt im Schloss Porcia in Spittal. Geboten werden Infostände, Gesundheitstests wie Blutdruck- und Blutzuckermessung, Hörtests, Sehtests und Venenfunktionsmessungen. Außerdem gibt es nach der offiziellen Eröffnung um 9 Uhr fast halbstündlich Vorträge zu verschiedenen Themen.

Tag der offenen Tür

Die Mitglieder des Roten Kreuzes der Ortsstelle Winklern laden am Samstag, den 20. Oktober, von 10 bis 15 Uhr, zum Tag der offenen Tür.

Tröpolacher Kirchtag

Zum Tröpolacher Kirchtag in der Gemeinde Hermagor wird von Sonntag, den 21. Oktober bis Dienstag, den 23. Oktober geladen. Den Auftakt macht der Festgottesdienst am Sonntag, um 8.45 Uhr, anschließend gibt es kulturelle Darbietungen am Dorfplatz unter Mitwirkung der "Trachtenkapelle Wulfenia". Um 15 Uhr findet eine Segenandacht mit anschließendem Kirchtagssingen und gemeinsamen Abmarsch ins Festzelt statt. Ab 16.30 Uhr gibt es Tanzunterhaltung mit der Gruppe "Carinthia Live"

Am Montag, den 22. Oktober findet um 9 Uhr eine Burschenmesse, danach die Kranzniederlegung und das traditionelle Singen der Burschen und Männer am Kirchplatz statt. Ab 19.30 Uhr unterhalten die "Osttiroler Bergvagabunden".

Am Dienstag, den 23. Oktober klingt der Kirchtag mit Sackspringen und Häfnschlagen am Nachmittag aus.

