Am Samstag, den 20. Oktober hat man die Möglichkeit an einer Wallfahrt von Lendorf über Lienz, wo eine Heilige Messe stattfindet, nach Maria Luggau teilzunehmen.

Basilika in Maria Luggau © APA/Gert Eggenberger

Die Wallfahrt für Priester- und Ordensberufungen sowie zur Sühne für Gottlosigkeit und Unmoral startet am Samstag, den 20. Oktober, um 7.30 Uhr, beim Adeg in Lendorf. Um 9 Uhr wird in der Kapelle "Maria Miterlöserin" in der Rohrachstraße 7 in Lienz eine Heilige Messe gefeiert. Danach gibt es eine Kaffeepause und die Fahrt nach Maria Luggau wird fortgesetzt.

Um ca. 12.15 Uhr findet die Prozession vom "Gasthaus zur Wacht" an der Landesgrenze Kärnten-Osttirol zur Basilika, in der um 13 Uhr ein Gebet und die Erteilung des Primizsegens abgehalten wird, statt. Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen.

Um 15 Uhr erfolgt ein Kreuzweg entlang der Straße und um 15.30 Uhr die Rückfahrt. Busanmeldung unter: Tel. (04762) 429 20