Elias Angermann, Carla Brandner, Elias Hofer-Moser, Petutschnig, Daniel Keuschnig, Emilia Wallner, Elias Sprenger, Pleschgatternig, Milena Rud, Messner-Schmutzer, Jonas Proprentner, Manuel Naschenweng © Nicole Kari

Zum vierten Mal fand gestern der bundesweite Bäuerinnen-Aktionstag statt. „Wir nehmen den Welternährungstag zum Anlass, Kindern die Wertigkeit regionaler Produkte näherzubringen“, erzählte Bio-Bäuerin Barbara Messner-Schmutzer, die bei den Volksschülern der ersten Klasse mit Klassenlehrerin Margit Petutschnig in Kolbnitz, Gemeinde Reißeck, zu Gast war. Mit Fotos ihres Bauernhofs stimmte sie die Kinder auf das Thema ein. „Was muss passieren, damit die Kuh Milch gibt?“ lautete die Frage. „Zuerst muss ein Kälbchen in den Bauch hinein“, kam die wache Antwort von Hanna Pleschgatternig. Die Kinder wissen also, wie der Hase läuft, denn die Eltern der meisten Schüler bewirtschaften selbst einen Hof.

Nach allerhand Fachsimpeleien konnte sich jeder seine Butter für die abschließende gesunde Jause machen. Dafür musste Rahm im Glas kräftig geschüttelt werden. Eine ganz schön anstrengende Arbeit.

