110-Jahre Pferdezuchtverein K 17 Oberes Gailtal wurden im Zuge des Kartoffelhoffestes beim Zerza Bauer in Treßdorf mitgefeiert.

Erwin, Yanik und Elias Tschapeller, René Posautz, Marjan Cik, Heimo Oberauner und Christof Wassertheurer © Michaela Viertler

Der Pferdezuchtverein K 17 Oberes Gailtal feierte am Sonntag im Rahmen des Kartoffelhoffestes beim Zerza Bauer in Treßdorf 110-Jahr-Jubiläum. „Wir wollten die vielseitige Verwendbarkeit der Pferde in Erinnerung rufen“, sagte Obmann René Posautz. Neben vorgeführtem Pflügen, Eggen, Kartoffelsetzen und ernten mit Pferden konnten hunderte Besucher bei Kaiserwetter Kartoffelspezialitäten genießen.