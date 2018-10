"Gmünd Live" bot den zahlreichen Besuchern zum Saisonabschluss in Gmünd zehn Live-Bands in zehn Lokalen. Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei.

Zum Saisonausklang setzten die Wirte mit „Gmünd live“ ein kräftiges Lebenszeichen © KK/EDWIN STRANNER

Die Veranstaltung „Gmünd Live“ ist einfach erklärt: In zehn Lokalen spielen zehn Live-Bands. Damit wollen die Wirte unter ihrem Sprecher Rudi Nußbaumer zum Abschluss der Saison noch einmal ein kräftiges Zeichen setzten. Die Idee zur Veranstaltung hatte Johann Bärnthaler, der Leiter der Bigband Gmünd. Die Wirte zeigten dafür gleich ein offenes Ohr und so ging „Gmünd Live“ am Wochenende bereits zum dritten Mal über die Bühne. Eröffnet wurde der Abend von der Stadtkapelle Gmünd unter Kapellmeisterin Karoline Martl und der Begrüßung durch Bürgermeister Josef Jury.

Von 18 bis 20 Uhr zeigten die Talente der Musikschule Gmünd unter Direktorin Petra Glanzer in den Lokalen und Gasthäusern ihr Können, ehe die Bands auftraten. So spielten etwa die heimische Band „Ö 5“ mit Bandleader Michael Gritzner im Hotel Platzer, der Kanadier Harry Walker im Gasthof Kohlmayer oder die „Tabacco Road Bluses Band“ mit ORF-Radio-Moderator Mike Diwald auf der Alten Burg.