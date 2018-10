Facebook

Der Verletzte wird im UKH behandelt © KLZ/Traussnig

Am Samstag um 11 Uhr war ein Mann (23) aus der Gemeinde Ferndorf in Rothenthurn mit Holzarbeiten an einer Wipp-Kreissäge beschäftigt. Der 23-Jährige kam aus bisher unbekannter Ursache mit seiner rechten Hand in das laufende Sägeblatt. Dabei verletzte er sich schwer.