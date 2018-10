Facebook

Kufenstechen Feistritz an der Gail Mai 2018 © Kleine Zeitung, Markus Traussnig

Die Legende aus dem 15. Jahrhundert ist blutgetränkt: Ein Anführer der einfallenden Türken wurde von Bauern in Feistritz/Gail gefangen genommen. Sie banden ihn an einen Pfahl am Dorfplatz. Mit Keulen ritten die Bauern an ihm vorbei und erschlugen ihn. „Tatsächlich dürfte das Kufenstechen in Kopie ritterlicher Spiele entstanden sein“, erklärt Historiker Peter Wiesflecker. Er hat erheblich dazu beigetragen, dass dieser Kirchtagsbrauch, ebenso wie der Kirchgang, der Lindentanz, die Saure Suppe und die Untergailtaler Frauentracht seitens der Unesco als immaterielles Kulturerbe aufgenommen worden sind.

