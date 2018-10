Hermagor Bahnüberführung: Dringlichkeit im Gemeinderat aberkannt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heiße Diskussionen zur geplanten Bahnüberführung im Gemeinderat von Hermagor © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Eine emotionsgeladene Gemeinderatssitzung fand am Donnerstag in Hermagor statt. Das Thema „Bahnüberführung“ wurde in der Fragestunde behandelt. Gemeinderat Karl Tillian (TILL) hatte am 11. Oktober folgende Anfrage eingereicht: Welches Gremium der politischen Vertretung unserer Gemeinde wurde mit dieser äußerst einschneidenden Maßnahme befasst? Wer hat diese Maßnahme mit den ÖBB im Namen der Stadtgemeinde abgestimmt?

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.