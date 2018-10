Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Spittaler Musiker Manuel El Tohamy singt am Freitag im Halbfinale der Sky-Show "X-Factor" © SKY:UFA

Im Moment ist für ihn alles „super aufregend“. Die Kleine Zeitung erreichte den aus Spittal stammenden Manuel El Tohamy im Sky-Fernsehstudio in Köln. Dort laufen bereits die Vorbereitungen für die Talentshow „X-Factor“, die Freitagabend live übertragen wird. Die Jury Mitglieder Sido, Thomas Anders, Lions Head und Jennifer Weist, konnte El Tohamy, der unter dem Künstlernamen „Elto“ auftritt, bereits von seinem Können überzeugen. Anders wurde sein Pate und Coach. Heute tritt er nun gegen sieben Konkurrenten aus Deutschland an, er ist der einzige Österreicher. Ursprünglich qualifizierten sich aus über 1000 Bewerberen sogar 150 Kandidaten für die Show. Der gelernte Informatiker, der in der Band „Solarjet“ seine musikalische Laufbahn begonnen hatte, hängte seinen Job an den Nagel, weil er nicht dafür geschaffen sei „ständig im Büro zu sitzen“. 2012 startete der 29-Jährige als Solokünstler durch. Er schreibt seine Songs in Englisch und begleitet sich auf der Gitarre.

„In der Musik finde ich meine Erfüllung. Die Motivation, bei der Show teilzunehmen, weckte in Freund aus Ungarn in mir. Ich dachte mir, warum nicht. Denn, alles, was ich selbst nicht ausprobiert habe, darüber kann ich auch nicht urteilen“, sagt El Tohamy, der im Halbfinale ein Lied von Ed Sheeran singen wird. „Was mir an der Show besonders gut gefällt, ist, dass ich von den Juroren, die alle etwas von Musik verstehen, ein ehrliches Feedback erhalte. Das ist mir für mein Weiterkommen als Musiker besonders wichtig“, sagt El Tohamy, der seit Oktober in Berlin lebt. Wer Manuel El Tohamy beim Publikumsvoting unterstützen möchte, bekommt in der Live-Show die richtige Telefonnummer eingeblendet. Aus Österreich kann man allerdings ausschließlich per SMS mit „XF“ und der Endziffer des Kandidaten an 0901 05 04 03 voten (50 Cent pro SMS).

„X-Factor“ wird am 12. Oktober um 20.15 Uhr auf Sky 1 ausgestrahlt.

Schaffte es unter die letzten Acht: Elto Foto © Sky Deutschland AG/Knabe

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.