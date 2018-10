Facebook

Das Bild, das ebenfalls in der Ausstellung ausgestellt sein wird, zeigt eine Arbeitspause im Lesachtal © KK/Gitschtaler

Wenn ich nur bald fort könnte, von diesen verfluchten Bergen…“ – dieser Satz, der sich augenblicklich ins Gedächtnis einbrennt, stammt aus der Tagebuchaufzeichnung des Soldaten Josef Mörwald. Er war zwischen 1915 und 1917 an der Front des Gebirgskrieges zwischen Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg in den Karnischen Alpen stationiert. Dokumentierte Augenblicke dieser bitterlichen Kämpfe will Kurator und Projektverantwortlicher Bernhard Gitschtaler nun in der gleichnamigen Ausstellung zeigen: