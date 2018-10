Facebook

Die Spittaler Goldhaubenfrauen mit Landtagsabgeordnetem Christoph Staudacher und Bürgermeister Gerhard Pirih © (c) Rieder Adalbert

Traditionell am Vorabend des 10. Oktober findet im Schlosshof Porcia die Bezirksveranstaltung zum Gedenken an Abwehrkampf und Volksabstimmung statt. Durch die Veranstaltung, an der die Traditionsverbände, Abordnungen der Goldhaubenfrauen, der Feuerwehr, des Bundesheeres, der Spittaler Bürgergarde und der Polizei teilnehmen, führte pointiert Siegfried Cesar, Obmann des Abwehrkämpferbundes Kärntner Oberland. Festredner war heuer der Spittaler Bürgermeister Gerhard Pirih.