Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Solche Eisenfallen werden nur in Ausnahmefällen bewilligt © KK/PRIVAT

Ein, in einer Eisenfalle verendeter Fuchs gibt der Jägerschaft und der Polizei Rätsel auf. Eine Spaziergängerin, die Dienstagfrüh auf dem Gailradweg zwischen Rattendorf und Waidegg mit ihrem Hund unterwegs war, entdeckte direkt neben dem Weg einen toten Fuchs in einem sogenannten Abzugeisen. Normalerweise sind in solche Eisenfallen Kennzeichen eingestanzt, um den Besitzer ausfindig zu machen. In diesem Fall wurde das Kennzeichen durch Feilen unkenntlich gemacht. Im übrigen wird die Verwendung solcher Fallen nur im Ausnahmefall von der Landesregierung bewilligt. Die Spaziergängerin warnte auf Facebook andere Hundehalter, in diesem Bereich besonders aufzupassen. Die Empörung über diesen rohen Akt der Tierquälerei ist bei den Facebook-Nutzern groß!

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.