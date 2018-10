Nach einem Sturm 2017 fielen in Oberkärnten große Mengen Schadholz an. Der Abtransport setzte Forstwegen zu. Für deren Sanierung gibt es nun Geld.

Ortsaugenschein nach dem Windwurf im August 2017 in der Ortschaft Guggenberg in Hermagor © Leopold Salcher

Über eine Million Festmeter Schadholz haben ein Sommersturm im August des Vorjahres sowie der Dezembersturm „Yves“ in Kärnten verursacht. Am stärksten davon betroffen waren die Bezirke Spittal, Hermagor und Völkermarkt. „Die Aufarbeitung der Windwürde ist zu 80 Prozent bis 90 Prozent abgeschlossen“, informierte Forstreferent Landesrat Martin Gruber in der Regierungssitzung am Montag.Viele Forststraßen seien aufgrund des Abtransportes außergewöhnlich belastet worden, daher wurde ein Sonderförderungsmodell zur Sanierung dieser Straßen beschlossen.

