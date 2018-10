In Spittal spricht Maria Winkler darüber, wie man mit einfachen Hausmitteln gut durch den Winter kommt und in Radenthein sowie Kötschach-Mauthen präsentieren Andrea Süssenbacher und Lutz Kreutzer ihre Bücher.

Maria Winkler spricht über Hausmittel mit Kräutern und Co. © KK/Maria Winkler

"Gut durch den Winter mit Kräutern und Co"

Einen Vortrag unter dem Titel "Gut durch den Winter mit Kräutern und Co" hält Maria Winkler am Mittwoch, den 17. Oktober, um 16 Uhr, in der Stadtbücherei in Spittal. Sie referiert über die Stärkung des Immunsystems mit einfachen Hausmitteln und gibt Tipps wie man die typischen Herbst- und Winterbeschwerden, wie eine laufende Nase oder einen kratzenden Hals am besten behandeln kann.

Im Schatten der Zypressen

Am Dienstag, den 16. Oktober liest Andrea Süssenbacher, um 19.30 Uhr in der Medi@thek in Radenthein, aus ihrem Kriminalroman "Im Schatten der Zypressen". Musikalisch umrahmt wird der Abend von Günther Maurer. Der Eintritt ist frei.

Zur Lavendelblüte in der Provence

Am Mittwoch, den 17. Oktober spricht Hermann Verderber im Rahmen des Cafés für Junggebliebene, um 14.30 Uhr, im Gemeindesaal des evangelischen Pfarrhauses in Hermagor, über die "Lavendelblüte in der Provence".

"Eiskalter Schlummer"

Zu einer Buchpräsentation wird am Donnerstag, den 18. Oktober, um 19 Uhr, in die Hauptgeschäftsstelle der Dolomitenbank in Kötschach-Mauthen geladen. Lutz Kreutzer präsentiert seinen neuen Thriller "Eiskalter Schlummer".

"Kunst & Kitsch 2018"

Der Verein "Kunst & Co Millstatt" lädt am Donnerstag, den 18. Oktober, um 17 Uhr, zur Eröffnung der Ausstellung "Kunst & Kitsch 2018" in die Galerie der alten Schule in Millstatt. Um 18 Uhr findet dann eine Kunstversteigerung mit Petra Weißenböck statt. Der Verkaufspreis ist gleichzeitig eine Spende und wird zu Gunsten der noch ausständigen Renovierungsarbeiten der Werkstatt in der alten Schule verwendet. Eine Vorbesichtigung der Werke ist am Mittwoch, den 17. Oktober, von 15 bis 19 Uhr, möglich.

