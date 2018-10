Tragischer Unfall am Gamskofel in den Karnischen Alpen. Eine Pensionistin ist 200 Meter über einen Hand abgestürzt.

© Gindl

Gemeinsam mit ihrem Gatten war eine 67-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Hermagor auf einem ostseitigen Abhang des Gamskofels in den Karnischen Alpen in weglosem und felsdurchsetztem Gelände unterwegs. Die beiden wollten nach ihren in diesem Gebiet weidenden Schafen sehen. Dabei verlor die Frau den Halt und stürzte, sich mehrmals überschlagend, 200 Meter über einen steilen Hang talwärts, wobei sie tödliche Verletzungen erlitt.