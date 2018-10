Musik vom Feinsten mit den King's Singers, Doretta Carter, Gisele Jackson und dem Rhythmischen Ensemble Penk sowie gelebte Geschichte und der Feuerwehrball in Großkirchheim sind Tipps für das Wochenende.

The King's Singers © KK/MARCO BORGGREVE

Musikwochen

Das Abschlusskonzert der Musikwochen Millstatt übernehmen am Sonntag, den 14. Oktober, um 17 Uhr in der Stiftskirche Millstatt die weltberühmten King's Singers.

Seit 50 Jahren prägt ihre Idee der ursprünglichen Besetzung die Musikgeschichte. Ihre Mission die Musik so hell als möglich strahlen zu lassen spiegelt sich auch am Konzertabend wieder.

Beliebte Close-harmony Klassiker und brandneue Überraschungen singen Patrick Dunachie (Countertenor), Timothy Wayne-Wright (Countertenor), Julian Gregory (Tenor), Christopher Bruerton (Bariton), Christopher Gabbitas (Bariton) und Jonathan Howard (Bass). Karten sind im Kartenbüro Millstatt unter Telefon. (04766) 2021 35 erhältlich.

REP-Konzert

Das Rhythmische Ensemble Penk veranstaltet am Samstag, den 13. Oktober, um 20 Uhr in der Turnhalle der Volksschule Reißeck ihr alljährliches Konzert.

Mit dabei sind der MGV Bärndorf und die Teuchler Musikanten. Durch das Programm führt Barbara Messner-Schmutzer. Kartentelefon (04783) 2050-72.

Feuerwehrball

Die Freiwillige Feuerwehr Großkirchheim lädt am Samstag, den 13. Oktober, um 20.30 Uhr in den Nationalparksaal "Alte Schmelz".

Es unterhält die Gruppe "Salzburg Sound" mit Oberkrainer und Partyhits. Ein Shuttle-Bus unter Telefon 0650-400 56 27 ist eingerichtet.

Musicorum

Heute Freitag, den 12. Oktober findet um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia das "Musicorum Porcia" statt.

Ein Soul Abend mit Gisele Jackson & Joris Dudli Band. Karten im Kartenbüro Porcia Telefon (04762) 42020.

Baby- und Kinderbazar

In Mühldorf findet am Samstag, den 13. Oktober von 9 bis 14 Uhr der Baby- und Kinderbazar statt. Angeboten werden Bekleidung, DVD's, Spielzeug, Möbel, Autositze, Sportartikel, Faschingskostüme und vieles mehr. Die Annahme ist am Freitag, den 12. Oktober von 17 bis 19 Uhr möglich. Informationen bei Dagmar Nussbaumer. Telefon 0676-605 45 77.

Doretta Carter & Band

Die britische Sängerin Doretta Carter gestaltet einen kraftvollen Konzertabend mit Band im Stadtsaal Radenthein heute Freitag, den 12. Oktober, um 20 Uhr. Karten bei Ö-Ticket und an der Abendkassa.

Historischer Verein Dellach

Historiker und Politikwissenschaftler Peter Pirker referiert zum Thema "Partisanen in Oberkärnten, Osttirol und Friaul im zweiten Weltkrieg. Heute Freitag, den 12. Oktober um 19.30 Uhr im Gasthof Lenzhofer in Dellach im Gailtal.

