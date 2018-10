So innovativ kann die Digitalisierung in Randregionen genutzt werden: Die App „myacker.com“ hat mittlerweile Arbeitsplätze gebracht.

Christoph Raunig, Gemüsebaumeisterin Daniela Willer, Patrick Kleinfercher und Büroleiterin Tanja Schneider © KK/myacker.com

Sie gehören derzeit mit zu den gefragtesten Kärntner Unternehmern, und das, obwohl sie „nur“ zwei weitere Mitarbeiterinnen beschäftigen. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Arbeitgebern in der Region nicht viel, doch mit der App „myacker.com“ haben Christoph Raunig und Patrick Kleinfercher gezeigt, wie innovativ man ein Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung in einer Randregion führen kann und etwas vermeintlich „Altbackenes“ zur hippen Freizeitbeschäftigung macht. Mit „myacker.com“ ist das Gemüsegartl wie bei Oma wieder angesagt.

