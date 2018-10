Facebook

Die ersten Grundmauern wurden bereits freigelegt. Im Frühjahr wird die Arbeit fortgesetzt © KK/MICHAEL HÖLZL

Was über Jahrhunderte unter der Erde schlummerte, soll nun über Jahrzehnte wieder freigelegt werden. Die Rede ist von zwei Burgen, die bis in das Jahr 1800 noch über Sachsenburg thronten. „80 Prozent der Leute wissen gar nichts mehr von diesen Burganlagen“, sagt Bürgermeister Wilfried Pichler. Das soll sich nun ändern. Experten sind vor Ort, um die verschütteten Wehranlagen auszugraben.

Ein Archäologenteam aus Innsbruck und Graz unter der Leitung von Florian Messner war drei Wochen damit beschäftigt, bei der unteren Burganlage die ersten Mauern freizulegen. „Wir haben die Grundmauern eines Wehrturms aus dem 15. Jahrhundert freigelegt. Die Brandschicht am Felsen, Holzkohle und Nägelfunde lassen darauf schließen, dass inner- und außerhalb des Turms ein starker Brand wütete“, schildert Messner. „Die Sachsenburger haben den Franzosen ihre Burgen kampflos überlassen. 1813, als diese abzogen, dürften sie die Anlage mutwillig zerstört haben, indem sie die Pulverreserven sprengten“, ergänzt Chronist Wilfried Kuß (siehe Infokasten unten).

Wilfried Pichler und Wilfried Kuß holen Sachsenburgs Burgen vor den Vorhang Foto © NICOLE KARI

