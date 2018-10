Behördenverfahren sind positiv abgeschlossen: Am 15. Oktober startet die lang ersehnte Revitalisierung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 15. Oktober startet Sanierung des Sprungturms © KK/JO HERMANN

Gut Ding braucht Weile: Angekündigt wurde die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Sprungturms in Millstatt schon mehrmals, nun ist es aber definitiv so weit. Am 15. Oktober wird mit den ersten Abbrucharbeiten begonnen. „Alle Behördenverfahren sind abgeschlossen, die Genehmigungen für Sanierung und Umbau liegen auf dem Tisch“, zeigt sich Alexander Thoma, Geschäftsführer der Millstätter Bäderbetriebe erleichtert. Gestartet wird mit den ersten Rückbauarbeiten, wie dem Abbau der Kinderrutsche. Je nach Witterung stehen als Nächstes Holzpfahl- und Betonsanierungsarbeiten sowie Metallarbeiten auf dem Programm. Im Frühjahr sollen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.