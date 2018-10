Das neue Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausmarkt in Zentrum von Spittal nimmt Form an. Der Rohbau steht, das Dach ist errichtet, daher lud Bauherr Hermann Regger zur Gleichenfeier.

Gerald Schmid, Christian Droc, Horst Pucher, Siegfried Ebner, Andreas Berger, Hermann Dorn und Hermann Regger © RIE-PRESS

Rechtzeitig vor Winterbeginn hat der neue Rathausmarkt in Spittal ein Dach bekommen. Die erste große Hürde des 13 Millionen Euro teuren Wohn- und Geschäftshauses ist geschafft. Das war für Bauherr Hermann Regger der Grund, zur Gleichenfeier einzuladen. Den Richtspruch, der den Dank an alle am Bau Mitwirkenden zum Ausdruck bringt, verlas Strabag-Lehrling Andreas Berger. Gratuliert zum Baufortschritt haben Bürgermeister Gerhard Pirih, Stadtrat Franz Eder, Erfried Bäck, Präsident der Notariatskammer, die Holzbauunternehmer Ralf und Marco Moser sowie die Statiker Dietmar Glatz und Dieter Urban.

