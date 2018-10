Facebook

Die frisch gebackenen Meister mit Klassenvorstand Thomas Sint, Kammerpräsident Josef Hechenberger und Bezirkskammerobmann Konrad Kreuzer © Kasupovic

Wir feiern heute einen Tag, der durchaus in die Geschichte unserer Schule einzugehen vermag. Wir haben innerhalb von vier Monat 130 Schüler, denen wir Facharbeiter und Meisterbriefe übergeben können. Das ist wohl einzigartig in der fast 100-jährigen Geschichte unseres Hauses“, sagte Markus Einhauer, Direktor der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) in Lienz. 57 davon haben berufsbegleitend noch einmal die Schulbank gedrückt.

