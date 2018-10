Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Horst Rittchen, Hannelore Veit, Axel Thomaschütz und Dieter Urban © RIE-PRESS

Dem Lions-Club Spittal gelang es, ORF-Korrespondentin Hannelore Veit nach Spittal einzuladen. Die Korrespondentin und Bürochefin der ORF-Außenstelle in Washington, lockte hunderte Besucher in den Spittaler Stadtsaal. Sie wollten aus erster Hand wissen, wie US-Präsident Donald Trump so tickt. „Anfangs haben wir Journalisten über ihn gelacht, aber Trump spricht das an, was die Leute erwarten, stets perfekt inszeniert. Er hat eine Steuerreform gebracht, die auch für die Kleinen Vorteile bringt. Die Wirtschaft boomt und die Mauer zu Mexiko ist plötzlich kein Thema mehr. Seine Außenpolitik, wie das Treffen mit dem Nordkorea-Diktator oder mit Russlands Präsident Wladimir Putin ist für die Amerikaner kein echtes Thema“, sagte Veit. 70 Prozent der US-Bürger hätten nicht einmal einen Reisepass, für sie spiele sich das Leben nur im eigenen Land ab.