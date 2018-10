Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Kreisverkehr in der Villacher Straße wird im nächsten Jahr zur Blumenwiese für Bienen © Nicole Kari

Spittal darf nicht zugepflastert werden! Die Stadtplanung hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und das Ergebnis daraus in das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) einfließen lassen. „Wir müssen in der Stadt ein Mikroklima schaffen, um dem Klimawandel vorzugreifen“, sagt Stadtrat Franz Eder, Referent für Stadtentwicklung und Raumplanung. Oberste Prämisse sei: „Leerräume in der Stadt füllen, Widmungen nur auf Grund von Gutachten und Bedarfsanalysen erteilen, Grünflächen schaffen.“

Der neu beschlossene textliche Bebauungsplan schreibt beim Bau von mehrgeschossigen Wohnbauten vor, dass der Außenbereich zu 40 Prozent, gerechnet von der Wohnnutzfläche, begrünt sein muss. „Begrünte Flachdächer oder vorgesetzte Grünfassaden sind wünschenswert“, so Eder weiter. XXXLutz will rund acht Millionen Euro in den Filial-Umbau inklusive Tiefgarage in der Villacher Straße investieren. Hier wird die neue Regelung in der Bauordnung hinsichtlich Mindestbegrünung schlagend. „Eine Begrünung des Flachdachs ist vorgesehen. Das Projekt ist in der Vorprüfung“, sagt Eder.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.