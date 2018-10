Ab morgen, Freitag, verwandelt sich das Gontal am Katschberg in einen „Weg der alpenländischen Volksmusik“. Auf einer Wanderung von Stadel zu Stadel spielen Musikanten auf.

Rennweg am Katschberg

Entlang des Wanderweges wird zünftig aufgespielt © KK/ROLAND HOLITZKY

Wer auf der Suche nach typisch alpenländischer Volksmusik ist, wird auf dem Katschberg fündig. Dieses Wochenende findet der „Weg der alpenländischen Volksmusik“ statt. Als Kulisse dienen die urigen Hütten im Gontal, die auch der Schauplatz des bekannten Katschberger Adventwegs sind.

In jeder Hütte werden die musikbegeisterten Wanderer von Sängern und Musikanten empfangen. Das Programm ist abwechslungsreich. Es sind Gruppen aus Graubünden in der Schweiz, Wien, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Vorarlberg und natürlich Kärnten mit dabei. Ausgangspunkt für den zwei Kilometer langen Rundweg ist die Pritzhütte im Gontal. Diese kann vom Dorfzentrum auf der Katschberghöhe in einer Stunde zu Fuß oder mit der Pferdekutsche erreicht werden.