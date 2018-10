Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christine Palle lädt am 11. Oktober zum Tag der offenen Tür © Rie-Press

Vor sechs Jahren kam die gebürtige Wienerin Christine Palle der Liebe wegen nach Kärnten. Die ausgebildete Tourismuskauffrau unterrichtet inzwischen seit drei Jahren an der Kärntner Tourismusschule und ist Fachtrainerin am Wifi, wo sie unter anderem als „Knigge-Trainerin“ arbeitet. Seit 2007 ist die 46-Jährige eingetragene Humanenergetikerin. Sie hat bereits in Wien in diesem Bereich erfolgreich gearbeitet. Eine Ausbildung als systemische Trainerin und als diplomierte Intuitions- und Bewusstseinstrainerin gibt ihr das nötige berufliche Rüstzeug, welches sie jetzt in ihrer zweiten Heimat Spittal neu aktiviert. Palle gründete eine „Mental-Werkstatt“, mit der sie Workshops zu den Themen „Lebensfreude – mit Leichtigkeit durch den Alltag“, „Wechseljahre“ und „Selbstbewusst und selbstsicher in Schule und Sport“ anbietet. „Ich habe im Coworking Space Otelo in der Brückenstraße ideale Voraussetzungen für meine Tätigkeit vorgefunden“, erzählt die Unternehmerin. Sie will Menschen in herausfordernden Lebensabschnitten Werkzeuge zur Selbsthilfe und Eigeninitiative in die Hand geben. Beim Thema „Wechseljahre“ setzt Palle auf die Unterstützung von Kinesiologin Roswitha Martini. Im Herbst stehen Themen wie „Zeiträubern auf die Schliche kommen“ oder „Wie komme ich entschleunigt durch die Weihnachtszeit“ am Programm.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.