Seelische und körperliche Gesundheit wird in dieser Woche wieder in den Vordergrund gerückt, Tipps und Hilfestellung für zappelige Kinder sowie Literatur Pur und die Malschule starten durch.

Zappelphilipp © Helmut Weichselbraun

Workshop

Beim Workshop "Zappelphilipp, Traumliesl und Angsthase" geht Carmen Taurer auf Verhaltensmuster von Erwachsenen und Kindern ein, die eventuell durch frühkindliche Reflexe beeinflusst werden.

Tipps und Hilfestellung gibt sie am Dienstag, den 9. Oktober von 8 bis 13 Uhr in der Praxis Sitara in Spittal. Anmeldung unbedingt erforderlich unter Telefon 0650-472 12 21.

Malschule

Für alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren gibt es wieder die Gelegenheit sich bei der Kärntner Malschule anzumelden. Am Montag, den 8. Oktober findet die Anmeldung um 16 Uhr im Impuls Center, Thomas Morgenstern Platz in Seeboden statt.

Die erste Schnuppereinheit ist gratis, eine Anmeldung ist aber erforderlich unter Telefon 0699-116 122 55.

Volkskrankheit Arthrose

Facharzt Michael Außerwinkler informiert über die Arthrose, eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis, deren Ursachen und mögliche Therapien. Bei freiem Eintritt referiert er am Montag, den 8. Oktober, um 16 Uhr im Gemeindesitzungssaal in Rangersdorf.

Literatur Pur

Anna Baar, Simone Schönett und Elke Laznia "3 starke Frauen" laden zur Lesung im Rahmen von Literatur Pur, am Donnerstag, den 11. Oktober, um 19.30 Uhr in den Musiksaal des Schlosses Porcia. Am Klavier: Miriam Laznia. Kartenvorverkauf im Porcia Kartenbüro Telefon: (04762) 420 20.

Sonne für die Seele

Am Mittwoch, den 10. Oktober findet der "Internationale Tag der seelischen Gesundheit" statt.

Pro Mente Kärnten lädt aus diesem Grund von 9 bis 14 Uhr auf den Rathausplatz nach Spittal. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Stadtparkcenter in der Bahnhofstraße statt.

