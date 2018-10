Facebook

Wegen der Radonwerte auf dem denkmalgeschützten Hof vulgo Fresser muss dringend saniert werden © Nicole Kari

Lieber wäre mir natürlich etwas anderes, aber ein Abriss ist aus meiner Sicht das einzig Sinnvolle“, sagt Christian Gorgasser aus Heiligenblut. In seinem Fall hat da aber noch eine Institution ein Mitspracherecht. Der Hof mit dem Stallgebäude und der kleinen Kapelle steht unter Denkmalschutz. So schön die Fassade des 350 Jahre alten Bauernhauses ist, das Leben darin wird für das Ehepaar und seine fünf Kinder zu einem gesundheitlichen Risiko. Keine Isolierung, keine Heizung, Schimmel macht sich auf den Küchenwänden breit, Holzwürmer in der Außenfassade. Was die Familie aber enorm beunruhigt ist, dass im Wohnzimmer der gemessene Radonwert 14-mal so hoch ist, als der zulässige Richtwert. Festgestellt wurden 4244 Becquerel pro Kubikmeter. Der Richtwert für die Radonkonzentration in der Luft liegt bei einem Jahresmittelwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (siehe Infokasten unten). Eine hohe Radonkonzentration tritt beispielsweise auf, wenn keine ausreichende Abdichtung zwischen Boden und Haus besteht. Das wird im konkreten Fall sicher eine Rolle spielen. „Das Haus ist direkt auf die Erde gebaut. Unter dem alten Holzboden ist das blanke Erdreich“, schildert Gorgasser.

Christiane Gorgasser, die den Hof vor 18 Jahren übernommen hat, sorgt sich um das Wohl der Kinder: „Die Kleinsten, acht und zehn Jahre alt, sind immer verkühlt. Es schlägt schon auf die Lunge. Man hört, dass was nicht passt.“ Christiane und Christian Gorgasser leiden unter der Wohnsituation Foto © Nicole Kari

Das Messergebnis flatterte im Februar ins Haus. „Seitdem ist nichts passiert. Wir werden damit allein gelassen“, ärgert sich Christian Gorgasser, der nun auf die Barrikaden steigt und die Behörden bis hinauf zu Landeshauptmann Peter Kaiser kontaktiert. „Der Landeshauptmann könnte den Denkmalschutz aufheben“, spricht Gorgasser über seine Interessen, „vor 15 Jahren wollten wir umbauen. Das Bundesdenkmalamt war damals mit unseren Plänen nicht einverstanden. Dann haben wir gar nichts gemacht.“ Schimmelproblem nimmt in den Wohnräumen überhand Foto © Nicole Kari

Andreas Schäfermeier, Pressesprecher des Landeshauptmannes: „Um den Denkmalschutz aufzuheben, kann die Familie einen begründeten Antrag beim Bundesdenkmalamt einbringen. Das liegt nicht im Interesse des Landes. Großes Interesse gilt aber der Gesundheit der Familie, mit der wir in Kontakt stehen.“ So soll demnächst unter Einbezug des Denkmalamts eine Lösung für bauliche Umgestaltungen des Bauernhauses gefunden werden. „Das Haus steht als Teil des Ensembles seit 2002 unter Schutz. Die Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer wird nun abgewartet. Wir sind bereit, eine rasche Lösung zu finden“, sagt Gorazd Zivkovic, Leiter der Abteilung Bundesdenkmalamt in Kärnten. Wegen der Radonwerte auf dem denkmalgeschützten Hof vulgo Fresser muss dringend saniert werden Foto © Nicole Kari

Christian Kuscher, Sachgebietsleiter für Strahlenschutz beim Land Kärnten, beteuert, dass keine unmittelbare gesundheitliche Gefahr für die Bewohner bestünde: „Über einen längeren Zeitraum sollte man sich erhöhten Werten aber nicht aussetzen. Eine akute gesundheitliche Gefährdung besteht nicht, da man hier von einer Langzeitwirkung spricht.“