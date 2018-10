Facebook

2013 wurde das Adeg-Auslieferungslager auf dem sechs Hektar großen Areal geschlossen © WILLI PLESCHBERGER

Das Geschäft mit dem Müll, besser gesagt mit der Wiederverwertung von Müll, reißt bei Lindner Recyclingtech in Spittal nicht ab. Die Geschäftsführer Manuel Lindner und Michael Lackner orten großes Wachstumspotenzial in der Branche mit Müll-Zerkleinerungsmaschinen und -anlagen. Lindner: „Wir müssen unseren Produktionsstandort vergrößern und wollen die beiden Standorte in Spittal und jenen in Feistritz/Drau zu einem zusammenzufassen.“

