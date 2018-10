So wird heute das Wetter: Sonnig, herbstlich warm. In den nördlichen Tälern schaut der Tauernwind vorbei.

© Martin Gruber

Teils Sonne, bis nahe 20 Grad. Aus Norden nähert sich uns eine schwach ausgeprägte Wetterfront, wobei wir im Süden der Tauern davon relativ wenig mitbekommen und auch weitgehend abgeschirmt bleiben. Die Sonne kommt trotz einiger Wolkenfelder definitiv nicht zu kurz, speziell nach Süden hin. Die meisten und dichtesten Wolken tummeln sich nördlich von Obervellach. Hier kann es - von Norden her übergreifend - mitunter sogar ein bisschen tröpfeln oder nieseln. "Davon abgesehen bleibt es aber weitestgehend trocken", verspricht der Wetterexperte Werner Troger. In den nördlichen Tälern weht der Tauernwind am stärksten. Das betrifft insbesondere das Möll-, Lieser- und Maltatal.