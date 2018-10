Im Rahmen der langen Nacht der Museen steht der Kunstraum in Obervellach ganz im Zeichen der Schwammerl, in Spittal kann man Zirkusluft schnuppern und in Mörtschach gibt es einen Vortrag über Demenz.

In Obervellach dreht sich alles um Schwammerl © KK/Veranstalter

Lange Nacht der Museen

Einen Abend im Zeichen der Schwammerln gibt es am Samstag, den 6. Oktober, im Kunstraum in Obervellach. Ab 18 Uhr wird die Ausstellung "Ohne Titel - Bitte" mit Zeichnungen und Aquarellen von Gernot Lysek und Papierarbeiten von Karl-Heinz Einberger eröffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgen Ute Heim und ihr Prärieorchester aus Freising, weiters stellt Karl-Heinz Einberger seine "Raumhaut" und sein Katalogbuch vor. Außerdem gibt es eine Hexenküche mit Pilzschmankerl und selbstgemixtem Pilzcocktail. Zu sehen ist die Ausstellung bis 11. November donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr.

Circus Penelli

Erstmals in Spittal gastiert der Circus Penelli an diesem Wochenende. Die Zelte werden am Parkplatz beim alten Freibad aufgebaut. Die erste Vorstellung beginnt am Freitag, den 5. Oktober, um 16 Uhr. Am Samstag, den 6. Oktober zeigen die Artisten um 15 und um 18 Uhr ihr Können und am Sonntag, den 7. Oktober öffnen die Pforten um 11 und um 14.30 Uhr.

Umgang und Gefahren mit Demenz

Zu einer Informationsveranstaltung unter dem Titel "Umgang und Gefahren mit Demenz" wird am Freitag, den 5. Oktober, um 19 Uhr, in die Kultbox in Mörtschach geladen. Es referieren die Psychologin Barbara Moser, die Demenzexpertin Eva Sachs-Ortner, der Notar Hans Peter Umfahrer und der Polizist Rainer Tripolt.

30 Jahre Bauernmarkt Hermagor

Am Samstag, den 6. Oktober feiert der Bauernmarkt am Wulfeniaplatz in Hermagor, von 9 bis 12 Uhr, seinen 30. Geburtstag. Geboten werden kulinarische Besonderheiten und Live-Musik.

"Takt-Gefühl"

Eine musikalische Benefizveranstaltung findet am Samstag, den 6. Oktober, um 20 Uhr, im Kultursaal in Steinfeld statt. Der Verein MENA hat verschiedene Musiker wie Mariella Gruber, den Pensionistenchor Steinfeld, die Big Band und viele mehr eingeladen, um für den guten Zweck zu musizieren. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Herbstkonzert

Zum 16. Herbstkonzert lädt der Frauenchor "Die Liesner" am Samstag, den 6. Oktober, um 20 Uhr, in den Festsaal in Eisentratten. Mit dabei sind außerdem der Männerchor Zwickenberg und die ABC-Familie. Durch das Programm führt Bernadette Brandstätter.

Die Liesner laden zum Herbstkonzert Foto © KK/Veranstalter

Kulinarische Nächte

In ein Mekka für Gourmets und Genießer verwandeln regionale Produzenten die Region Bad Kleinkirchheim an vier Wochenenden von von 21. September bis 13. Oktober. Jeden Freitag und Samstag gibt es in den teilnehmenden Lokalen ab 19 Uhr eigens kreierte Menüs. An diesem Wochenende lautet das Motto vom Reh zum See. Mit dabei sind Trattlers Einkehr, das À la carte-Restaurant Loy-Stub'n in der Thermenwelt, das Hotel Almrausch, das Restaurant Adriana Steak & More und das Family & Sporthotel Kärntnerhof. Weitere Informationen unter www.badkleinkirchheim.com

