Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maschinenbauer mit Innovationsgeist: Manuel Lindner ist Spezialist für Shredder-Anlagen © RIE-PRESS

Asien ist derzeit der wichtigste Markt für Lindner-Recyclingtech in Spittal. „Es gibt zwar auch in Asien Hersteller von Zerkleinerungsanlagen, aber die Großindustrie, die täglich bis zu 1000 Tonnen Müll zerkleinert, schätzt die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Shredder. Da darf es keinen Stillstand geben“, sagt Geschäftsführer Michael Lackner. In den vergangenen drei bis fünf Jahren hat sich in Asien in puncto Wiederverwertung von Müll alles verändert. „Die Industrie braucht dringend Kunststoff, der mit unseren Anlagen recycelt werden kann, und zum anderen Elektrizität, die entsteht, wenn man die aus Restmüll gewonnenen Ersatzbrennstoffe verheizt“, schildert Firmenchef Manuel Lindner. Dazu kommt, dass sich asiatische Städte stetig ausdehnen und man den Mülldeponien an der Peripherie dringend zu Leibe rücken muss.

Die beiden Geschäftsführer Manuel Lindner und Michael Lackner Foto © RIE-PRESS

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.