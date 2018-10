Facebook

Der Bezirk Spittal ist Schlusslicht in Sachen „Wirtschaft und Innovation“. Und das österreichweit. Zu diesem ernüchternden Urteil kam das Zukunftsranking. Die Studie erschien im April und sollte die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Regionen bewerten. Im Gesamten betrachtet, landete Spittal auf Rang 92 von 94 Bezirken. Dieses Ergebnis sorgte für Diskussionsstoff. „Nach Veröffentlichung des Zukunftsrankings sind wir aufgewacht. Oberkärnten darf nicht sterben“, sagt Arthur Primus, Geschäftsführer der Firma Europlast in Dellach im Drautal und Sprecher des Regionalforums Oberkärnten. Das Regionalforum arbeitet in Arbeitsgruppen an Lösungsstrategien, um den Bezirk Spittal wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Arthur Primus, Sprecher Regionalforum © KK/PRIVAT Dem rund 20-köpfigen Team gehören neben Mitgliedern der Industriellenvereinigung auch Vertreter von Bildungseinrichtungen, Banken oder sozialen Dienstleistern an. Auch die Osttiroler Firma Liebherr mit mehr als 1000 Beschäftigten wird als wichtiger Arbeitgeber für die Oberkärntner einbezogen. „Wir werden eine Analyse in Auftrag geben, um einen Maßnahmenplan für die Region zu erstellen. Dieser wird dann beim Land Kärnten vorgelegt“, erklärt Primus. Das wirtschaftspolitische Maßnahmenpaket für die Regionalentwicklung in Oberkärnten soll bis März 2019 auf dem Tisch liegen und im Rahmen einer Veranstaltung präsentiert werden.

Die Erstellung der Grundlagenanalyse wird als Leaderprojekt von der LAG Nockregion gefördert. „Der bereits von uns erstellte Demografiecheck fließt in die Analyse ein“, schildert Christine Sitter, Geschäftsführerin der LAG Nockregion.