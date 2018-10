Eine grüne Nische füllt Biologe und Gärtnermeister Peter Deixelberger mit seinem Service in Obervellach.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Deixelberger bei der Gartengestaltung © Liebhart

Er hat eine Nische in Obervellach gefunden: Peter Deixelberger (48) hat nach seinem Biologiestudium und einigen Jahren in der Qualitätskontrolle in einem Pharmakonzern, eine Ausbildung zum Gärtnermeister gemacht und erfüllt als Einmannbetrieb grüne Träume. „Einer meiner Schwerpunkte ist eine saisonale, einfühlsame Grabgestaltung. Auf Wunsch biete ich ein ganzjähriges Friedhofservice, inklusive gießen, an“, erklärt Deixelberger. Das Service wird im Mölltal gerne angenommen.