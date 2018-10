Facebook

Auf Höhe der Unteren Valentinalm gelang das Unglück © Eggenberger

Diese Wandertour wird einer 57-jährigen deutschen Staatsbürgerin in Erinnerung bleiben. Die Frau unternahm am heutigen Sonntag eine Wanderung in den Karnischen Alpen. Konkret war sie vom Plöckenpass auf die Cellonalm unterwegs. Von dort aus wollte sie über wegloses Gelände in das Valentintal absteigen. Auf der Cellon-Nordseite, auf Höhe der Unteren Valentin Alm, kam sie zu einem Bereich mit Felsabbrüchen, von wo aus die Frau nicht mehr weiter gehen konnte.