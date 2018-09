Familie Gasser und ihre „Villa Kuriosa“, der Kleinsasserhof bei Spittal an der Drau, wird in der Reihe „Österreichische Hotellegenden“ auf Servus TV kunstvoll porträtiert.

Zwei Gastgeber-Generationen an einem Tisch: Josef, Ludwig und Waltraud Gasser © KK/SERVUS TV

Im vergangenen Jahr wurde der Kleinsasserhof hoch über Spittal vom Fastaff-Magazin zum „Originellsten Gasthaus Österreichs“ gewählt. Die „Villa Kuriosa“, wie das Gasthaus von seiner bunten Schar an Stammgästen gerne bezeichnet wird, wurde nun von Servus TV für die Reihe „Österreichische Hotellegenden“ ausgewählt – das Porträt der Gastgeberfamilie Gasser wird am 12. Oktober ausgestrahlt. Erst vor gut einem Jahr hat Ludwig Gasser (29) das Gasthaus und Hotel mit angeschlossener kleiner Landwirtschaft von seinen Eltern übernommen. Waltraud „Walli“ und Josef „Joe“ Gasser, haben das kreative Gesamtkunstwerk seit den 1990er Jahren Schritt für Schritt ausgebaut. Der Begriff „Sammelleidenschaft“ scheint für Josef Gasser erfunden worden zu sein: „Ich war schon als Kind gerne in der Natur unterwegs und musste immer etwas mit nach Hause nehmen. Ganz egal, ob es ein Frosch oder ein Stein war.“ Der gelernte Koch und Kellner, der seine Frau Waltraud, die damals an der Rezeption arbeitete, Mitte der 1970er Jahre im Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim kennenlernte, ist der kreative Schöpfer des Kleinsasserhofs, so wie er sich heute präsentiert. Er begann Objekte zusammenzutragen, lud Künstler ein, die für Kost und Logis mithalfen, das Interieur, den Garten oder das Haus zu ergänzen. Auf Schatzsuchen bei Flohmärkten wurde Gasser ebenso fündig. Viele Stammgäste, die aus aller Welt den Weg zum abgelegenen Kleinsasserhof fanden, brachten besondere Willkommensgeschenke mit.

