Almwirtin Dorli Ertl, Margarete Reichsthaler, Josef Kolbitsch, Nadine Wendling, Walter Hartlieb beim Käsestand der Rattendorfer Alm © KLZ/VIERTLER

Der Gailtaler Almkäse hat eine neue Botschafterin: Nadine Wendling (20). „Ich arbeite in der Gastronomie, weshalb Käse für mich einen hohen Stellenwert hat“, erzählte die aus Mauthen kommende Käsekönigin bei ihrer Kür.Besonders stolz ist Sepp Kolbitsch vom Tourismusverein: „All unsere Käseköniginnen stehen mit beiden Beinen im Landleben. Sie haben einen starken Bezug zu Region und Tradition.“ Bei Kaiserwetter fand heute, Samstag, die Eröffnung des Käsefestivals statt. 100 Aussteller aus Österreich, Italien und Slowenien präsentierten ihre Produkte. „Das Käsefest ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und verkörpert das Brauchtum des Alpen-Adria-Raumes“, betonte Bürgermeister Walter Hartlieb. Auch ein Stück vom Käse abhaben wollten zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft wie Nationalrat Gabriel Obernosterer, die Landtagsabgeordneten Hermann Jantschgi, Christina Patterer und Luca Burgstaller, Landesrätin Sara Schaar, Klaus Pernull (Obmann Gailtaler Almsennereien), Christof Wassertheurer (Geschäftsführer Gailtaler Almsennereien) und Bezirkshauptmann Heinz Pansi. „Die Konsumenten kaufen wieder bewusster ein und setzen auf heimische Qualität“, sagte der Geschäftsführer der Kärntner Milch, Helmuth Petschar. Erstmals mischte sich auch Margarete Reichsthaler, Obfrau von Genussland Österreich, unter das Käsevolk in Kötschach-Mauthen. „Uns gefällt die lockere Atmosphäre und das Interesse der Leute an unseren Produkten“, erzählten Helena und Gerardo la Regina aus Süditalien, welche heuer bereits zum 16. Male ihre Käseprodukte anbieten. Morgen, Sonntag, wird das Käsefest um 10 Uhr mit einer Messe im Gailtaler Dom fortgesetzt.