Daniel Kuschinsky (Optik Nitsch) übernimmt von Ina Maria Lerchbaumer die Präsidentschaft im Verein Pulcinella. Angelica Ladurner und Christoph Kulterer gratulierten © Pleschberger

Ein Ball im Schloss Porcia hat seinen ganz besonderen Reiz: Die prächtigen Säle des Renaissanceschlosses laden ein, in eleganten Roben durch die Gänge zu wandeln. Diesem Reiz erlegen sind am Freitagabend mehr als 500 Ballbesucher, die sich dem Ballmotto „Bella Italia“ teilweise sehr originell annäherten. Eingeladen hatten zur rauschenden Ballnacht die Mitglieder des Vereins Pulcinella mit Präsidentin Ina Maria Lerchbaumer an der Spitze. Sie war es, die vor fünf Jahren den ersten Pulcinella Ball organisierte. „Uns war es wichtig, dass das Schloss Porcia wieder Schauplatz eines eleganten Balls wurde. Wir möchten damit einen Impuls für die Region und ihre Menschen setzen“, so die Unternehmerin, die das Ball-Zepter an Daniel Kuschinsky (Optik Nitsch) weitergegeben hat. „Fünf Bälle sind genug. Jetzt sollen neue Köpfe kommen, die neue Ideen bringen“, sagte Lerchbaumer, ganz und gar nicht wehmütig bei ihrem letzten Auftritt als „Ballmutter“.

