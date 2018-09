Facebook

Lindenhof-Wirtshaus wird als Ganzjahresbetrieb geführt: Mario Donner (Hirter Brauerei), Elisabeth und Michael Berndl © Hannes Krainz

Vor sieben Monaten hat das Wirtshaus Lindenhof in Millstatt eröffnet. Dem Lindenhof im Zentrum von Millstatt, der seit Jahrzehnten einen Dornröschenschlaf führte, wurde mit Wohnungen und Büroräumen sowie einem Gasthaus neues Leben eingehaucht. „Viele Gäste fragen uns, wann wir im Herbst zusperren werden. Zusperren ist wie eine Krankheit, das führt eindeutig zum Verlust an Gästen“, erklärt Michael Berndl, der mit Gattin Elisabeth das Wirtshaus gepachtet hat. Die Familie Berndl, die in Döbriach das Romantikhotel Seefischer führt, wollen einen Beitrag zum Ganzjahrestourismus am Millstätter See leisten und werden deshalb das Wirtshaus das ganze Jahr über offen halten. „Die Einheimischen sind das Brot unseres Betriebes, dessen sind wir uns sehr wohl bewusst“, so Berndl, der darauf hinwies, wie wichtig eine kulinarische Anlaufstelle für Gäste und Einheimische gerade im Winter ist. Der Jahreszeit entsprechend setzen die Lindenhof-Wirte auf Wildspezialitäten aus der eigenen Jagd und selbst gebackenes Brot. Serviert wird dazu ein spezielles Herbst-Bier der Hirter Privatbrauerei, das Mario Donner (Marketing) vorstellte.

