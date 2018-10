Facebook

Georg Schadt, Gerhard Pirih, Christine Sitter, Elisabeth Stix und Gerhard Hoffer diskutierten in Gmünd © (c) willi pleschberger

Der Geburtenrückgang zieht sich durch ganz Österreich. Mit diesem Umstand müssen Regionen leben lernen. Wie das gelingen kann, war Thema der Fachtagung „Strategien für Regionen mit Bevölkerungsrückgang“, die mit 80 Teilnehmern in Gmünd über die Bühne gegangen ist. Bevölkerungsrückgang geht nicht nur mit sinkender Geburtenrate einher, sondern auch mit Abwanderung. Den Blick um 180 Grad zu wenden, nicht im Negativen zu verharren und Chancen zu ergreifen, damit Menschen zuwandern, thematisierten die Referenten.

Helmut Hiess, Experte für Regionalentwicklung, betonte etwa, dass man Jugendliche, die abwandern, um eine bessere Ausbildung zu bekommen und Karriere zu machen, als Chance sehen soll, denn sie sind Netzwerkpartner von morgen: „Einige kommen immer zurück, um etwas zu bewegen oder aufzubauen.“ Als Paradebeispiel nannte er Frank Stronach, der in Österreich Tausende Arbeitsplätze geschaffen hatte.

Man müsse in den ländlichen Regionen alles daran setzen, den Zuzug zu fördern. Hiess: „Man sollte sich daran orientieren, was die Menschen, die zurückkommen möchten, wirklich brauchen, wie leistbarer Wohnraum und bessere Rahmenbedingungen für das Aufziehen und Leben mit Kindern.“

Großes Potenzial sahen die Experten darin, der Branche „wirtschafts- und wissensbezogene Dienstleistungen“ den roten Teppich auszulegen. Darunter versteht man etwa Freiberufler, Anwälte, Kulturschaffende oder Berater, die nicht an fixe Arbeitsplätze gebunden sind. „Im ländlichen Raum muss man sich – über schnelles Internet hinaus – Gedanken darüber machen, was man dieser Branche bieten kann“, so Hiess.

Eine Erkenntnis bei den Organisatoren Elisabeth Stix (Österreichisches Raumentwicklungskonzept), Regionalmanagerin Christine Sitter, Nockregion-Obmann Gerhard Pirih, Gerhard Hoffer (Land Kärnten) und Georg Schadt (Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) war, dass die Oberkärntner ihre Lage schlechter einschätzen, als sie ist. Die Entwicklung des Bruttoregionalprodukts (Indikator für Wirtschaftskraft) zeigt, dass es in Oberkärnten von 2001 bis 2015 eine 8,5-prozentige Steigerung gab. Mehr dazu unter:

Erika Schuster, Kulturmanagerin: "Es gibt keinen Grund zum Jammern. In Oberkärnten gibt es so viel Positives, wie kreative, engagierte Menschen, ein großes Kultur- und Bildungsangebot, visionäre Betriebe und Junge, die gut ausgebildet zurückkommen." © (c) willi pleschberger

Friedrich Veider, Regionalmanager: "Unsere Chancen liegen darin, die Wertschöpfungsketten in den Bereichen Holz, Gewerbe und Handwerk auszubauen. Der Tourismus ist gut aufgestellt, aber grenzüberschreitende Kooperationen mit Italien gehören forciert." © (c) willi pleschberger

Sonja Hohengasser, Fachhochschule: "In vielen Bereichen hat Oberkärnten perfekte Voraussetzungen. Wenn Gemeinden den Zuzug von Menschen wollen, müssen sie Grundstücke und Wohnungen zur Verfügung stellen sowie die Mobilität verbessern." © (c) willi pleschberger

Johann Oberlerchner, AMS-Spittal: "Wollen wir eine Zuzugsregion werden, benötigen wir eine aktive Willkommenskultur für Menschen aus der Stadt. In Sachen Breitband und Kinderbetreuung haben viele Gemeinden noch ihre Hausaufgaben zu machen." © (c) willi pleschberger

Stefanie Unterweger, Goldeck und Ensemble Porcia: "Potenzial sehe ich bei den Einheimischen. Ich wünsche mir, dass sie noch stärker hinter dem Sportberg Goldeck und hinter dem Ensemble Porcia stehen und die Aktivitäten, die wir setzen, mittragen." © (c) willi pleschberger

Christian Genshofer, Bürgermeister Trebesing: "Eine positive Entwicklung des gesamten Bezirks geht von der Stadt Spittal aus. Hier sollte man alles daran setzen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, damit nicht so viele nach Villach und Klagenfurt pendeln müssen." © (c) willi pleschberger

