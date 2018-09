Facebook

Wasser hat unter anderem beruhigende Wirkung © KK/Tourismusbüro Malta

Vorträge zum Thema Wasser und Gesundheit, zur touristischen Nutzung des kühlen Nass sowie Spaziergänge am Wasser standen dieses Wochenende in Malta auf dem Programm. Am Sonntag erkunden die 75 Teilnehmer im Zuge der elften Jahrestagung der Bergsteigerdörfer bei einer Wanderung die Bergwelt rund um die Kölnbreinsperre.

