Zum Tag des Denkmals öffnet die Zinkhütte in Döllach am Sonntag ihre Türen. Auch Mühldorf und Spittal bieten Programm.

Die geschichtsträchtige Zinkhütte in Döllach © KK/Heidi Schober

Kohlbarren wird die Anlage am westlichen Ortseingang von Döllach (Großkirchheim) im Volksmund genannt. Es handelt sich um ein europaweit einzigartiges Dokument der Zinkverhüttung. Es ist bereits auf einem Ölgemälde aus dem Jahr 1635 abgebildet und wurde erst für die Aufbereitung von Golderzen genutzt, bevor mit der Produktion von metallischem Zink begonnen wurde. Das vom Bergrat Felix Dillinger eingeführte, bis 1834 in Döllach betriebene „Kärntner Verfahren“ ging in die montanhistorische Geschichte ein. Wer dazu mehr erfahren will, hat am Sonntag beim Tag des Denkmals ab 13 Uhr vor Ort Gelegenheit. Um 14 Uhr gibt es eine Führung mit Archäologin Astrid Steinegger. Danach laden die Künstler Anna Kramm und Max Seibald ins an die Zinkhütte anschließende „my space“.