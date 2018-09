Familie Berndl setzt auf heimische Wildkulinarik und auf herbstCULT-Bier. Am 13. Oktober gibt es ein "herbstcult-Fest" mit Bierverkostung solange der Vorrat reicht.

Lindenhof-Kulinarik: Mario Donner (Hirter Bier), Gastgeber Elisabeth und Michael Berndl präsentierten „herbstCult“-Bier © Hannes Krainz

Vor sieben Monaten hat das Wirtshaus & Biergarten Lindenhof in Millstatt die Pforten geöffnet. Nachdem die erste Sommersaison absolviert wurde, war es für die Wirtsleute Elisabeth und Michael Berndl an der Zeit, eine erste – positive – Bilanz zu ziehen. „Unsere Kooperation mit der Hirter Privatbrauerei hat sich wunderbar entwickelt. Dafür möchte ich Mario Donner ganz besonders danken“, so Berndl. Für den Herbst haben sich die Seefischer-Hoteliers für den Lindenhof etwas Besonderes einfallen lassen: eine hausgemachte Wildpastete und Luft getrocknetes Wildfleisch. Passend dazu wird das „herbstCULT“- Bier serviert. „Das Wild stammt aus der eigenen Jagd und statt der Gans servieren wir Ente“, erklärt Berndl.

