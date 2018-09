Für "Bewusst Gesund" drehte ORF-Journalistin Sylvia Unterdorfer in der Region Millstätter See. Sendung wird am Samstag, 29. September um 17.05 in ORF 2 ausgestrahlt.

Regina Kail-Urban aus Seeboden verrät ihr Lieblings-Entspannungsplätze für "Bewusst Gesund" © MTG/KK

Nach der erfolgreichen Eröffnung der neuen Wegekategorie "Slow Trails", die zur Entschleunigung und zum achtsamen Umgang mit der Natur und mit sich selbst einladen, gibt es am Samstag, 29. September, auch einen Filmbeitrag im ORF Gesundheits-Magazin „Bewusst Gesund“ geben, der den Millstätter See als Urlaubsdestination zur Entspannung und Erholung präsentiert. Für das ORF Gesundheits-Magazin „Bewusst Gesund“ besuchte TV-Journalistin Sylvia Unterdorfer gemeinsam mit Kameramann Gerhard Lapan und Tontechniker Georg Ulbig die gebürtige Seebodnerin Regina Kail-Urban, die ihre Lieblings-Entspannungsplätze rund um den Millstätter See den Zusehern vorstellt. Bereits zum vierten Mal weilten die ebenfalls aus Seeboden stammende Sylvia Unterdorfer und ihr Team am Millstätter See, und noch immer beeindruckt sie die einzigartige „Kombination aus See und Berg“. Aus ihrer Sicht ein großer Erholungswert für die Gäste, die sich immer mehr nach Ruhe und Entschleunigung sehnen.