Der Lions Club Spittal/Drau lädt zum Benefizvortrag mit Hannelore Veith, weiters gibt es zwei verschiedene Sichtweisen auf das Lesachtal, einen Vortrag über Rom in Kolbnitz und ein Gitarrenkonzert in Hermagor.

Hannelore Veit © KK/Veranstalter

"USA unter Präsident Trump"

Zu einem Vortrag mit dem Titel "USA unter Präsident Trump" lädt der Lions Club Spittal/Drau am Donnerstag, den 4. Oktober, um 20 Uhr, in den Stadtsaal in Spittal. Vortragende ist die Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Washington, Hannelore Veit. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung kommt dem SOS Kinderdorf Moosburg "Das Jahrhunderthaus" zugute. Karten gibt es um 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche und Studenten im Porcia Kartenbüro, Telefon (04762) 420 20.

Zwei Blicke auf das Lesachtal

Die beiden gebürtigen Lesachtaler Autoren Engelbert Guggenberger und Engelbert Obernosterer beschreiben und diskutieren ihre Sichtweisen auf das Lesachtal am Mittwoch, den 3. Oktober, um 19 Uhr, im Ahnensaal des Schlosses Porcia. Musikalisch gestaltet wird der Abend vom Kirchenchor St. Lorenzen im Lesachtal. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Engelbert Obernosterer und Engelbert Guggenberger referieren über "ihr" Lesachtal. Foto © KK/Veranstalter

Unbekanntes und verschwiegenes Rom

Am Mittwoch, den 3. Oktober findet im Pfarrhof in Kolbnitz, um 19.30 Uhr, ein Vortrag mit Lichtbildern von Siegfried Muhrer statt. Unter dem Titel "Unbekanntes und verschwiegenes Rom" zeigt der Diakon mystische und aus unterschiedlichen Gründen verschwiegene Orte von Rom.

"España plus ultra"

Ein Gitarrenkonzert mit Janez Gregorič gibt es am Donnerstag, den 4. Oktober, um 19 Uhr, im Gailtaler Heimatmuseum in Hermagor. Unter dem Titel "Espana plus ultra" werden typisch spanische Musik aus verschiedenen Epochen mit moderner Musik vereint.

Janez Gregorič tritt mit seiner Gitarre in Hermagor auf Foto © KK/Stefan Reichmann

