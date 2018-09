Bis Dezember herrscht am Fratres in Spittal wegen Bauarbeiten Ausnahmezustand. Für die Kinder wird der Schulweg zur Gefahr. Nun leitete Stadtrat Staudacher erforderliche Maßnahmen in die Wege.

Kinder am Fratres kommen nun wieder sicherer in die Schule © NICOLE KARI

„Wir haben alles in die Wege geleitet, damit die Kinder am Fratres, gefahrlos in die Schule kommen“, sagte Straßenbaureferent Christoph Staudacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Seit Montag regeln zwei Männer eines Sicherheitsdienstes den Verkehr auf der Kanalbaustelle und achten darauf, dass Schulkinder sicher unterwegs sind.“ Bekanntlich gab es dazu von mehreren Eltern Beschwerden. Die Asphaltierung des Gehsteiges, die sich aufgrund einer unvorhergesehenen Verlegung einer Gasleitung verzögert hat, erfolgt bis 8. Oktober. Dann wird der Gehweg mit einem zwei Meter hohen Bauzaun von der Baustelle abgegrenzt. Für Bürger, die dienstags von 9.30 bis 10 Uhr nicht zum Infopoint in das alte Hallenbad kommen können, soll eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingerichtet werden, an die sie sich mit Fragen und Kritik wenden können.

