Die Murmeltiere machen sich winterfit. Perfektes Wanderwetter für uns. © Lux

Wir starten in den Tälern wiederum herbstlich kühl mit ein paar Nebelschwaden in den Tag. Zur gleichen Zeit ist es auf den Bergen bereits milder. Untertags sorgt strahlender Sonnenschein dann allgemein für angenehm warme Temperaturen. Beispielsweise in Kötschach-Mauthen wird die 20-Grad-Marke geknackt. "Man kann also durchaus von einem Hauch bzw. von einem Gastspiel des Altweibersommers sprechen", meint ein sichtlich zufriedener der Meteorologe Werner Troger. Bei den vorherrschenden Bedingungen heißt es aktuell: Nichts wie raus zum Wandern!