Spittal 1400 Unterschriften für Radweg in Lieserschlucht

Petition für einen Radweg in der Lieserschlucht vom Tourismusverband an den Landtag übergeben.

Die Lieserschlucht ist eine gefährliche Engstelle für Radler © Rie-Press

Mehr als 1400 Personen haben sich an der Petition Radweg Lieserschlucht beteiligt. Am 20. September wurden nun diese durch den Obmann des Tourismusverbandes Daniel Ramsbacher und Angelika Lesky dem Landtagspräsidenten Reinhard Rohr übergeben. Die zuständigen Gremien im Landtag sollen sich nun mit der raschen Umsetzung des Lieserschluchtradweges beschäftigen. Anlass der Petition war eine Radparade von Spittal zum Millstätter See. Insgesamt 200 Radler nahmen daran teil, um dem raschen Bau des Lückenschlusses Nachdruck zu verleihen. „Mit der Petition möchten wir den dringend für Einheimische und Touristen wichtigen Radwegbau durch die Lieserschlucht forcieren. Bereits vor Jahren wurde diskutiert, bis dato leider ohne namhafter Fortschritte“, so Lesky. Ramsbacher schließt sich an: „Wir hoffen auf einen baldigen Baubeginn, wir werden nicht locker lassen.“